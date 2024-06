El, como mínimo, peculiar destino que Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi han elegido para su luna de miel

De la ceremonia que han celebrado no hay demasiados detalles, no más que se habrá celebrado en algún lugar de Estados Unidos. Ha sido en exclusiva para la revista The Sun donde se ha comunicado que la parejita estaría planeando una ceremonia más grande, a pesar de las declaraciones de la actriz hace un tiempo donde dejaba claro que no le gustaría celebrar este día por todo lo alto: “Tener las opiniones y los ojos de todo el mundo mirando me parece antinatural”.