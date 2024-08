La infracción al volante de la princesa Leonor: la multa que debería pagar y el motivo por el que podría no hacerlo

No obstante, existe una posibilidad de que la futura reina no hubiese cometido infracción alguna y es que, como se indica en el código de circulación, están exentos de llevar la “L” los titulares del permiso AM que lleven más de un año conduciendo su ciclomotor. En el caso de la princesa, esa información no es de conocimiento público puesto que, a diferencia de algunos de sus primos como Victoria Federica, nunca ha sido vista en una moto.