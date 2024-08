Leonor al volante, la mejor chofer para Sofía, su abuela Sofía y Letizia

Otra cosa no, pero el miedo al volante es algo que no percibimos en el gesto de Leonor. Ella se ha mostrado segura de sí misma e igual de sonriente que toda su familia mientras conducía por la calle. Ella sabe lo que hace y haya tenido un buen profesor o no, hay que decir que conduce con mucho estilo y precaución... Ya la vimos apuntando maneras en sus vacaciones en Jaca, cuando se hizo viral el vídeo de los coches de choque.