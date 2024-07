Los detalles más curiosos de las acreditaciones de Leonor y Sofía para los Juegos Olímpicos de París

Sus looks a conjunto, con los que han apoyado a los deportistas españoles en todo momento al mismo tiempo que iban cómodas para estas largas jornadas, así como sus maquillajes y peinados con los que han conseguido elevar dichas propuestas 'sport', no ha sido lo único que ha llamado la atención en las diferentes apariciones que han hecho las hijas de los Reyes. Tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía se han comportado como dos espectadoras más, llevando la acreditación correspondiente. Y no hemos podido evitar fijarnos en ellas.