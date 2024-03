Este es el coche que heredará la princesa Leonor cuando se saque el carnet de conducir

Y es que, no se trata de un coche normal , ya que es una versión muy especial del Seat Ibiza de la época que incluye una personalización propia con un color dorado (que entonces no existía), un motor potenciado por Porsche con 100 caballos y un sistema que le permitía retrasar aún más el asiento del conductor, pues el entonces Príncipe Felipe y sus 1,97 metros de altura no cabían al volante.