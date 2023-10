Salen a la luz las tomas falsas del mensaje que grabó Felipe VI antes de jurar la Constitución

Todo empieza cuando la cámara se prepara para grabar el mensaje de un nervioso Felipe VI: "Voy a prestar juramente ante las Cortes…", comenzaba a informar para tener que parar la toma al no poder controlar a la perfección el tono y la contundencia ensayada. "No, es que he dicho juramente y no mi juramento", se corregía él mismo. También hay instantes en los que se queda en blanco sin saber cómo continuar: "Es que he visto la luz y me he despistado", se disculpaba por su desliz, que prueba una y otra vez las fórmulas fijadas en papel que no terminan de gustarle en su boca.