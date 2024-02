El examen más exigente de la princesa Leonor: explosivos y fuego real para ejercer el mando

Todo esto está siendo durante el día, porque cuando cae la noche, la princesa Leonor y los cadetes no regresan a los edificios de la AGM, sino que se desplazan al campamento María Cristina, también en Zaragoza, para descansar y dormir, tal y como informa Vanitatis. Nada de casas, ni barracones, ni hoteles, todo al aire libre en tiendas de campaña compartidas. De esta forma, la princesa Leonor no solo cumple a rajatabla con todo lo establecido en su formación militar sino que demuestra, una vez más, que no tiene ningún privilegio.