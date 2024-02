La princesa Leonor, víctima de la inteligencia artificial

Que tenemos que ponerle límites a la inteligecia artificial es algo en lo que coinciden la mayoría de los expertos. El hecho de que veamos imágenes generadas por ordenador y compartidas por millones de personas sin cuestionarlo en ningún momento es un claro síntoma de que las cosas no deberían ser así. No es la primera vez que vemos una foto de alguien famoso y pensamos que es él o ella para, unos minutos después, comprobar que no es real y que se ha generado por I.A.