Todos los preparativos en marcha para la próxima aparición de Kate Middleton (muy pronto)

Como ya adelantaba a través de las redes sociales de los príncipes de Gales, Kate Middleton todavía no "está fuera de peligro", pero pretendía asistir al desfile 'Trooping The Colour' junto a toda su familia y asistir a más actos durante el verano. Aun así, no concretaba demasiado, pero te vamos a aclarar las dudas de su posible próxima aparición.