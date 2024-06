Las primeras palabras de Kate Middleton tras su reaparición y mucho más: el curioso gesto del rey Carlos III y el momentazo de Louis

Con una impactante foto en sus redes sociales en la que le vemos un pelo radiante, anunciaba que iba a participar en el desfile como cada año. Y es que nos ha vuelto locas con su 'look' combinado con el de la pequeña Charlotte y su imponente sonrisa una vez más desde el Palacio de Buckingham. El mal tiempo no ha podido arruinar este día y ella misma ha querido tener unas palabras con todos desde la cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales... ¡Ojo! Y es que su llegada ha sido el mejor momento del día, pero no el único momentazo.