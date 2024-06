La divertida historia de cómo el perro de los príncipes de Gales decidió el nombre de su primer hijo

Elegir el nombre de un primogénito para la familia real no debe ser tarea fácil, así que desde hace muy poquito se conoce que realmente George no estaba entre los nombres favoritos para su hijo. La experta en nobleza Katie Nicholl ha revelado para el periódico The Mirror que la princesa de Gales pretendía que su hijo tuviese el nombre de Alexander, que significa 'defensor de los hombres'. Sin embargo, no era demasiado tradicional para la opinión de Guillermo.