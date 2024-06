Alexia Putellas: "El mayor reto es reinventarse, pero también es lo más adictivo"

El tenis a nivel de mentalidad me hubiera ido bien, pero no en cuanto a habilidades, porque soy un poco desastre (risas). Me cuesta imaginarme en un entorno diferente, toda mi vida he convivido con un equipo y me resulta raro imaginarme en un vestuario sola, aunque al final en el deporte individual acabas teniendo también tu propio equipo: entrenador, fisio... pero creo que me sentiría un poco como aislada, porque yo necesito esas conexiones a la hora de competir: una palabra, un gesto, una mirada a veces son suficientes con las demás.