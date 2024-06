Ponemos fecha a la próxima aparición de Kate Middleton tras su regreso en el 'Trooping The Colour'

Como ya adelantaba hace unos días a través de las redes sociales de los príncipes de Gales, Kate Middleton sigue estando bajo tratamiento porque todavía no "está fuera de peligro". Aun así, aseguraba que la íbamos a ver en el 'Trooping the Colour' (ha cumplido su promesa) y que la veremos en otros actos oficiales durante el verano, pero... No concretaba demasiado, así que te vamos a aclarar las dudas de su posible próxima aparición.