Por qué Letizia, Kate Middleton, Leonor y Máxima de Holanda visten de blanco en actos importantes: esta es la razón

Seguro que en más de una ocasión te has preguntado por qué las royals apuestan por vestidos, trajes o ‘total looks’ en blanco. Es más, si analizas todas sus apariciones, te darás cuenta de que en los actos más relevantes, han apostado por looks en este sobrio tono, como la reina Letizia en la proclamación de Felipe VI. Es cierto que es elegante, sofisticado y un fondo de armario que nunca falla. Pero más allá de que estemos ante piezas infalibles que defienden la elegancia, tienen un significado más profundo y no es casualidad que en actos importantes las 'royals' apuesten por este color.