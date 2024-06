10 años de la proclamación de Felipe VI. Así ha cambiado la familia Real

Su ejercicio de cercanía consistió también en permitir a los ciudadanos solicitar información sobre el funcionamiento de la institución. Sus acciones se centraron entonces en alejar a la Familia Real de ese halo opaco que siempre le ha caracterizado y que le alejaba de la ciudadanía. De hecho, esencial para promover una imagen ,más cercana son las redes sociales, y es en este punto en el que Tiburcio asegura que los reyes no aprueban. “Necesitan modernizarse, e indudablemente, una tarea pendiente que creo que tenían que haber mirado en estos diez años de reinado son las redes sociales. Es la única Casa Real europea que no tiene Instagram. Sus redes se basan en fotos en Twitter, que no es el lugar idóneo para subir fotografías. Para ellos, las cosas de palacio van despacio. Creo que tendrían que aceleran este asunto, sobre todo con Leonor, para que los jóvenes, que son quienes más consumen este tipo de contenido y plataformas, la conozcan mejor y que así, no sea así una desconocida para ellos”, asegura la periodista experta en Casa Real.