Zarzuela se pronuncia sobre la operación de la reina Letizia por su fractura en el pie

“Le he dicho: 'Letizia, vamos las dos en playeras'. Luego le he dicho que cómo estaba del pie y me ha dicho que la tienen que operar", aseguró Belén haciendo referencia a la fractura de la falange proximal del dedo central del pie derecho que doña Letizia se hizo tras un accidente doméstico en el que se golpeó contra una mesa.