Selena Gomez lleva el minimalismo al extremo con un vestido tipo blazer

La actriz ha escogido una prenda de Alexander McQueen

Noelia Murillo

Hace unos meses y ante el inminente estreno de la segunda temporada de 'Only Murders In The Building' ('Solo asesinatos en el edificio'), ya disponible en Disney+, conocimos dos de los estilismos más favorecedores de Selena Gomez y que, prácticamente, llevó en apenas unos días. La actriz dio en el clavo con dos trajes de chaqueta de colores pastel, uno de ellos de Mango, demostrando así que el binomio chaqueta + falda era, sin duda, la mejor forma de mostrar sus estilizadas piernas y apostar por la novedad sin perder la elegancia.

Con la serie ya estrenada, con homenaje al Orgullo LGTBI+ incluido (ya que en la producción se incluye una escena en la que la actriz se besa con su amiga Cara Delevingne), Selena Gomez está sumergida en otros proyectos profesionales alejados de la industria del cine. Porque en los últimos meses, la protagonista de 'Un día lluvioso en Nueva York' ha mostrado sus ganas de emprendimiento en otros proyectos, incluido uno relacionado con la salud mental.

Más recientemente, la hemos visto volcada en su conocida marca de belleza, Rare Beauty, cuya última colección de labiales y delineadores ha presentado estos días en el Hotel Santa Mónica Proper de California, Estados Unidos. Conviene recordar que esta se presenta como una marca que busca potenciar la naturalidad, sin transformaciones excesivas ni artificios. Entiende la belleza como algo único y particular de cada una y, por ello, apuesta por las fórmulas ligeras y veganas. En España, algunos de los productos de esta firma podemos encontrarlos en Sephora.

Para asistir al nuevo lanzamiento de su propia marca de cosmética, la también cantante ha elegido un minivestido estilo blazer que, hasta ahora, no habíamos conocido en clave tan elegante y minimalista. Se trata de una pieza firmada por Alexander McQueen y perteneciente a la temporada de Otoño-Invierno 2022 que se presentó el pasado mes de febrero en las pasarelas. Si bien es cierto que parecen dos prendas, una chaqueta por un lado y un vestido por otro, en realidad consigue estructurar ambos formatos en uno solo y sin duda rompe con todos los esquemas hasta ahora conocidos.

El vestido estilo blazer, en color negro, presenta hombreras líneas angulosas, con hombreras muy marcadas, solapas de gran tamaño, dos botones delanteros, bolsillos y manga larga. La chaqueta ofrece un perfil único, como si una de sus mitades hubiese desaparecido, para ser sustituida por encaje a juego con el color de esta. Este forma, colocado en la parte izquierda de la prenda, incluye una especie de volante asimétrico que hace las veces de vestido.

Con un estilismo tan particular, Selena Gomez ha elegido un maquillaje igual de especial a base, lógicamente, de productos de Rare Beauty. Con una suave capa de base de maquillaje, la actriz ha destacado sus ojos con un delineador con el que ha alargado la mirada y un labial que mezcla una tonalidad roja y marrón muy favorecedora. El pelo lo ha llevado liso con raya en medio y echado para atrás. Nada mejor para destacar el vestido.