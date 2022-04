Selena Gomez, harta de las críticas sobre su físico: "Soy perfecta"

La artista ha insistido en que, esté como esté, siempre hay comentarios sobre su físico

Noelia Murillo

Con el paso del tiempo ser un personaje público, cada vez, va apeteciendo menos. Si bien es cierto que el ser humano está creado para buscar, desear y añorar lo que tienen los demás, cuando se trata de prejuicios y dolor emocional se nos pasa un poco aquello de que la fama es la felicidad y preferimos quedarnos como estamos y con la gente que nos rodea. Porque nadie está preparado para generar cierta popularidad y, sobre ello, con cada vez más frecuencia, se habla más a menudo.

Selena Gomez, por ejemplo, es una de esas celebridades que, debido a que comenzó su carrera profesional aún siendo muy niña, lleva toda su vida o gran parte de ella enfrentándose a comentarios dañinos y peligrosos tanto para la autoestima como para la salud mental. A pesar de que la conocimos siendo una adolescente en la factoría Disney, siempre ha tenido que hacer frente a críticas sobre su físico, independientemente de su edad y del modo en que luzca su cuerpo.

Así, en un pequeño vídeo de TikTok que ha compartido tanto con sus 'followers' como con sus 'haters', les ha dedicado unas palabras a estos últimos y ha hablado acerca de la belleza considerada normativa y cómo esta afecta a las personas que en sí mismas ya representan una marca. "He estado intentando mantenerme delgada, pero fui a Jack in the Box (una franquicia de comida rápida) y pedí cuatro tacos, tres rollitos de huello, aros de cebolla y un sándwich picante", confiesa al inicio de este vídeo.

A continuación, insiste en que, independientemente de cómo se encuentre, los kilos o el aspecto que tenga, siempre va a tener que enfrentarse a esta especie de círculo de críticas infinitas. "Sinceramente, no me importa mi peso, porque la gente va a hablar de él de cualquier forma: 'Eres muy pequeña', Estás muy grande', 'Eso no te queda bien', bla bla bla...", ha añadido después, con un gesto de hartura tal que no podía tener una conclusión diferente a la que ha tenido.

"Perra, soy perfecta tal y como soy. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Adiós", ha puntualizado antes de cortar la comunicación. Ante tal clímax era de esperar que muchos de sus seguidores aplaudieran este alegato donde, una vez más, una mujer ha tenido que defenderse por su aspecto físico. Conviene recordar en este caso que la propia Selena abandonó las redes sociales hace unos meses al reconocer que estaban afectando en su vida personal, tanto en su autoestima como en su salud mental.

Entonces, la actriz, que ha superado diferentes enfermedades complicadas y un trasplante de riñón, entre otras intervenciones, se centró en WonderMind, una plataforma que ha organizado junto a su madre y su mejor amiga y que ha nacido con el fin de ofrecer apoyo y soluciones a personas que están pasando por una etapa complicada de sus vidas o una lucha mental motivada por algún problema.