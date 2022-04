La artista vuelve a confiar en la moda española 'low cost' con un conjunto en color rosa 'millennial' que es elegantísimo y pura tendencia.

SILVIA VÁZQUEZ

La fiebre por la estética Y2K (siglas que significan, literalmente, años 2.000) ha traído consigo el auge del color rosa, que esta temporada se postula como uno de los favoritos de alfombras rosas, pasarelas y 'street style', especialmente entre las chicas más jóvenes. Y Selena Gómez no ha perdido la oportunidad de sumarse a la tendencia... ¡con un 'total look' de Mango!

Han sido varias las ocasiones en que la artistas nos ha dejado ver, a golpe de 'lookazo', su pasión por la moda española. Tanto es así que en su armario encontramos varias prendas de Zara (como un maxivestido playero o una chaqueta vaquera desestructurada) y de Mango (un abrigo 'animal print', un conjunto de punto...).

Esta última marca es la que firma precisamente el estilismo con el que ha posado este fin de semana en el Deadline Contenders Television que se ha celebrado en California y al que ella ha acudido para promocionar la segunda temporada de 'Solo asesinatos en el edificio' ('Only murders in the building' en su versión original), la serie disponible en Disney+ en la que comparte protagonismo con Steve Martin y Martin Short.

En concreto, Selena Gomez, con su reciente y favorecedor corte de pelo, ha escogido un 'outfit' compuesto por dos piezas, ambas en tejido de tweed y de un color pastel bautizado como rosa 'millennial'.

Compras en rosa para arrasar con tus looks 'total pink' Ver 10 fotos

La chaqueta de 'tweed' de Mango

La primera es una chaqueta, de corte 'cropped' y con botones joya, que sorprende por su versatilidad, ya que es apta para un amplio abanico de ocasiones (con vaqueros y mules para una tarde con amigas, con pantalones de vestir y mocasines para la oficina...) y para todas las edades (un dato curioso: según los estilistas, el rosa es el único color que nos hace parecer más jóvenes). ¿Su precio? 59,99 euros.

El vestido rosa de Mango

Mención aparte merece el minivestido. Con un detalle 'cut out' que adorna la zona de la cintura, destaca por la abertura que se amplía hasta dejar gran parte de la espalda al descubierto, creando un escote muy original y de plena tendencia. Pertenece a la colección de fiesta de Mango y tiene un precio de 59,99 euros pero la mala noticia es que en la web ya ha empezado a agotarse en algunas tallas. Y, después de ver lo bien que le sienta a Selena Gomez, no nos sorprende en absoluto.