Las brutales críticas que están recibiendo Chiara Ferragni y su nuevo novio en las redes sociales

Recordemos que la empresaria fue acusada de realizar “prácticas comerciales desleales” después de que se descubriese que las ganancias del pandoro “benéfico” de la marca Balocco que promocionaba no habían llegado a su destino, el Hospital Regina Margherita de Turín. Ella lo calificó como un “error de comunicación” puesto que su empresa realmente había entregado 50.000 euros al centro médico; no obstante, lo hizo meses antes de la campaña del pandoro y, cuando este se vendió, Balocco y Ferragni se embolsaron casi dos millones de euros, de los que no se entregó ningún porcentaje a la institución.