La demanda millonaria de Chiara Ferragni a Fedez: 40.000 al mes de manutención y sin permiso para ver a este miembro de la familia

De hecho, el propio Fedez habló abiertamente de este tema hace unos días, cuando acudió a un directo de Twitch de Il Rosso como invitado. El locutor, buscando puntos en común con su entrevistado le dijo: "¿Sabes que yo también tengo un golden retriever?", a lo que él respondió: '"Yo también lo tuve. No tengo a Paloma, pero ¿qué debo hacer, debo llorar? Es obvio que es algo que no me gusta y no estoy contento. Tenía un perro al que cuidaba principalmente, si no exclusivamente. Y ya no lo veo".