Bailar bachata: el ejercicio de Georgina Rodriguez para adelgazar y presumir de cuerpazo sin tener que ir al ‘gym’

Hay a muchas a las que, al oír la palabra gimnasio, les salen sarpullidos. Mantener una rutina de ejercicios tradicional, a veces, no es una tarea sencilla y, si no estás motivada, lo más probable es que termines abandonando. Sin embargo, hay una disciplina que promete los mismos resultados que una sesión de ‘cardio’, con la que, además, disfrutarás mientras la practicas. Y sí, si has pensado en el baile estás totalmente en lo cierto. Son muchas las ‘celebrities’ que cambian el ’gym’ por la pista de baile y, mientras algunas se decantan por el ‘ballet’, otras lo hacen por los ritmos latinos. Este es el caso de Georgina Rodríguez que, recientemente, compartía una historia a su perfil de Instagram en la que aparecía practicando bachata, mientras que su profesora nos ha dejado este ‘momentazo’ en su ‘feed’ de la red social.