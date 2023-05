Hablamos con el entrenador de las ‘Vips’: estas son las claves de la rutina de ejercicios de Gala González

«Nosotros siempre hacemos una entrevista previa para ver si hay alguna patología y fijar los objetivos. A partir de aquí, planificamos los entrenamientos siguiendo nuestro método. Hacemos trabajos de fuerza, pero más a través de elásticos o gomas, que son mucho menos lesivas que los pesos. Evitamos siempre el impacto y apostamos por los ejercicios rápidos. El deporte es salud, tanto física como mental». En el caso de Gala, nos explica que «hace ejercicios ideados para tonificar todo el cuerpo, porque es una chica delgada y tiene una buena forma física. Sus rutinas son rápidas y muy completas, mezclando fuerza, boxeo... combinamos varias metodologías de trabajo en una misma clase. Son ejercicios perfectos también para definir». Además nos explica que a la ‘influencer’ no le hace falta adelgazar porque está perfecta pero, si ese fuera el objetivo, se introducirían más ejercicios de ‘cardio’: «con ella no aceleramos mucho el ritmo porque no lo necesita».