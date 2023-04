El método fitness para adelgazar y tonificar para mujeres de 30 a 55 años que se ha hecho viral (y es sano y facilísimo)

Además de tonificar y fortalecer, nos ayuda a quemar calorías y deshacernos de los kilos que necesitamos perder. Y siempre de una forma poco agresiva porque caminar, si no tenemos ninguna lesión, no tiene contraindicaciones y es apto, prácticamente, para todas las edades. Por todo eso es, también, una gran alternativa para quienes no les guste demasiado correr.