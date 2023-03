Tres ejercicios de abdomen perfectos para fortalecer, según la entrenadora de las súper modelos

En uno de sus últimos ‘post’, este ‘gym 4.0 se centra en la que probablemente sea la zona más complicada de tonificar: el abdomen. Es una parte del cuerpo que, por su anatomía, tiende a acumular grasa y, para contrarrestarla, no basta con el deporte: es necesario acompañarlo de una buena alimentación. En resumen, conseguir el ‘six pack’ perfecto no es una tarea fácil… pero no es imposible.