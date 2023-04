Olvídate de la dieta y deja de calcular calorías. Te contamos todo sobre la alimentación intuitiva

El contexto social no ayuda. Tenemos muy interiorizadas las celebraciones en torno a la comida y es difícil evitar las tentaciones alimentarias. Pero si estás decidida a iniciarte en este método, Paula González recomienda ciertas estrategias para evitar las tentaciones alimentarias: elegir opciones saludables o alimentos sin salsas o aderezos ricos en calorías; controlar las porciones (si quieres comer algo que no es tan saludable, intenta limitar la cantidad, escucha a tu cuerpo); sé selectiva (no hace falta probar todos los alimentos, elige los que te resulten más atractivos y disfruta mientras los ingieres); y olvida la presión social (no tengas miedo a decir no).