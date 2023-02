El menú diario de Victoria Beckham, desde hace 25 años

La emisión se realizó el pasado martes, uno de febrero, y ha suscitado un gran interés cuando el deportiva británico desvelo el secreto mejor guardado de su esposa, lo que come cada día. Beckham contó cómo son las cenas en su casa, y lo más sorprendente es que comentó que Victoria Beckham ha comido lo mismo todos los días desde que la conoce, hace más de 25 años. 'Solo come pescado a la plancha y verduras al vapor: rara vez toma otra cosa' a lo que entre risas añadió: 'La única vez que la he visto probar algo distinto fue estando embarazada de Harper, que probó una cosa que yo había pedido. Fue una de mis noches favoritas. Lo malo es que no me acuerdo de qué se trataba, pero sé que nunca más lo ha vuelto a hacer'.