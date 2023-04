Cómo afecta lo que comes al dolor menstrual

¿Sabías que según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, una de cada tres mujeres tiene dolor menstrual? Sin embargo, como señala Anna Salvi en ‘Una nueva manera de menstruar’, libro en el que la psicóloga desdibuja los tabús de la regla y construye el camino hacia una nueva educación menstrual, la regla es una función fisiológica que no debería provocar malestar ni dolor per se, igual que no lo hace ninguna otra función fisiológica. Sin embargo, hemos recibido una educación menstrual que nos ha enseñado a vivir la menstruación desde el malestar y la incomodidad. Como ocurre con muchos otros síndromes, el síndrome premenstrual (SPM) es el resultado de la interacción entre varios comportamientos genéticos (que se presentan en la raza/etnia) y del estilo de vida, considerándose los factores dietéticos como los más influyentes. Por eso, hoy queremos analizar cómo la alimentación puede ayudarnos a reducir tanto el dolor menstrual como los síntomas del síndrome premenstrual, pues los factores dietéticos realmente están muy relacionados con estos aspectos.