La infanta Sofía vuelve de Gales: así será el reencuentro con sus padres y los planes antes de empezar el verano

Lo que no entraba en los planes posiblemente era la probable operación de la reina Letizia, que lleva ya aproximadamente un mes haciendo apariciones oficiales en zapatillas deportivas y parece que su lesión en la falange proximal del dedo del pie derecho no consigue recuperarse. Aun así, desde Zarzuela aseguran que esto no va a ser necesario, pero todavía queda la incertidumbre en el aire.