Las primas 'fashion' de la princesa Leonor derrochan estilo en la final de Roland Garros

Su asistencia este fin de semana a la final de Roland Garros, donde el español Carlos Alcaraz se alzó con la victoria, no pasó inadvertida. Ataviadas con look coordinados cromáticamente en blancos y azul marino, las hermanas brillaron desde las gradas con algunas de las tendencia que marcan esta temporada y cuyas manifestaciones se concretan en el estilo que ha sido bautizado en TikTok como 'Old money'. Este es definido como el tono que adoptan los armarios de las familias ricas estadounidense y que, por lo general, navegan entre lo preppy, lo clásico, lo elegante y lo chic.