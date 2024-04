Los tipos de letras para tatuajes que más se repiten y que vas a querer conocer antes de acudir al estudio

Con todo ello, podemos decir que la decisión de tatuarse no es fácil. Se trata de algo muy personal que depende de uno mismo, que no conoce de modas o tendencias, al menos en su mayoría, sino que va más ligado a gustos, estilos, necesidades... Son varios pasos los que debemos tomar. El primero, elegir un estudio que nos dé confianza, con el que sepamos que vamos a estar seguros. El segundo, y no menos importante, el diseño. Podemos estar seguros de la zona y del dibujo, frase, palabra o símbolo, pero, ¿qué hay de la letra? Hay veces que lo dejamos para el final o incluso no lo tenemos en cuenta, pero la elección de la caligrafía es determinante. Por ello, si estás pensando en "caer en la tentación" y hacerte un 'tattoo', escote bien la letra porque puede ser la clave para que el resultado sea el adecuado. Recuerda: no solo importa el significado, también la tipografía.