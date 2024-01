Cómo saber si un tatuaje está infectado: estas son las señales más frecuentes

Cada vez es mayor el número de personas que deciden pasar por un estudio para realizarse un tatuaje a lo largo de su vida. Uno, dos, tres, veinte... Y poco a poco en edades más diversas. Anteriormente, a finales de los años 80 o 90, existían innumerables prejuicios alrededor de quienes cubrían su piel con tinta, señalados sobre todo en ámbitos laborales, pero la sociedad avanza y la controversia parece haberse quedado atrás. Sin embargo, este aspecto -que aplaudimos cada día- no puede hacer que te olvides de los riesgos que existen alrededor de esta práctica. Hacerse un tatuaje no es una tontería, debemos pensar que realmente estamos insertando una aguja con tinta en la piel, y aunque no es común, hay ocasiones en las que puede producirse una infección tras el tatuaje.