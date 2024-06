Kate Middleton, tajante sobre la cuestionable fecha de su vuelta a la vida pública

Esto solo se producirá única y exclusivamente según el estado en el que se encuentre Kate Middleton, por lo que no tenemos muchas esperanzas. Recientemente, el príncipe Guillermo ha acudido a la boda de su gran amigo, el duque de Westminster (en solitario). Al menos, ver al príncipe acudir a eventos o actos oficiales nos da la tranquilidad de que Kate debe estar recuperándose bien en casa, porque si no, no se apartaría ni un minuto de su lado.