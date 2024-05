Última hora sobre Kate Middleton: esta es la rutina que sigue mientras se recupera

Esa es otra de las preguntas que nos hacemos, pero, a raíz de lo publicado por The Daily Beast, no se espera que Kate Middleton vuelva a la vida pública durante el resto del 2024. Así lo han asegurado a Vanity Fair fuentes consultadas: "No hay un calendario y, desde luego, no hay prisa. Será cuando Kate se sienta preparada y cuando su equipo médico le dé luz verde. Pero volverá a trabajar al 100%, de eso no hay duda".