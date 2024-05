Sobre su posible fecha de reaparición y otras especulaciones: la última hora acerca de Kate Middleton

Por otro lado, en nuestro país, la periodista Concha Calleja, especialista en la Casa Real británica y colaboradora de 'Fiesta', ha aportado nuevos datos. "Lo peor no ha pasado", ha advertido. Asimismo, ha afirmado que Kate Middleton tendrá que pasar de nuevo por el quirófano antes de que termine el año. "El tratamiento no lo acaba hasta del mes de agosto y tendrá que pasar, antes de fin de año, por otra intervención quirúrgica. Yo creo que de momento a ella no la vamos a ver, al menos no hasta que no esté bastante más recuperada", indicó la experta.