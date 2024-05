Polémica por el nuevo retrato de Kate Middleton que enfada a los británicos

Como decíamos, la presentación del número de julio de la revista Tablet no ha tardado en recibir numerosas críticas en las redes sociales que apuntan a la falta de parecido entre el retrato y la imagen real de la duquesa de Cambridge. “Lo siento, por mucho que me guste que llevéis a la princesa de Gales en la portada, no se parece en nada a ella”, dice un usuario de X (antes Twitter). “Es un no por mi parte. Por mucho que admire el tiempo y el esfuerzo invertidos, el vestido, el fondo… no es la cara de la princesa”, asegura otro. El mensaje de un tercero afirma: “No es su alteza real. No sé quién es esta persona, pero no es ella”.