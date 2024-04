La reacción de la infanta Elena al último escándalo de Froilán en Madrid

Agarrados del brazo y con gesto serio como corresponde a la ocasión, madre e hijo han evitado hacer declaraciones a su salida de esta misa que ha propiciado el encuentro de los reyes Felipe y Letizia con el resto de los Borbón. Pero a veces no hacen falta palabras y ese gesto maternal ha sido interpretado por muchos como una señal de apoyo de la infanta Elena hacia Froilán ante su agitado fin de semana en Madrid. Ella no le ha dado ninguna importancia a sus consecutivas fiestas y no ha dudado en arropar a su hijo ahora que lo tiene en casa por unos días.