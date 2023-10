Así es el hijo de Iñaki Urdangarin que rechaza la ayuda de su abuelo, el rey Juan Carlos

Supuestamente, Juan Urdangarin alegó que quería conseguir las cosas por sus propios medios y, finalmente, tal y como cuenta esta exclusiva, realizó las pruebas de selección para el puesto, pero no fue seleccionado. Y es que, lejos de lo que muchos piensan sobre la familia del rey Felipe VI, las influencias no siempre están ahí y su sobrino Juan Urdangarin, sin ir más lejos, no consiguió un trabajo por mucha ayuda que le ofrecieran.