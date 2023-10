¿Por qué no veremos a la infanta Sofía el Día de la Hispanidad? Este es el curioso motivo

Este escenario de que la infanta no pueda asistir al desfile militar no es algo nuevo para la familia real española, ya que en los dos últimos años, 2021 y 2022, se vivió una situación similar. En esas ocasiones, tampoco se pudo contar con la presencia de la princesa Leonor, y fue su hermana, la Infanta Sofía, quien acudió al desfile de las Fuerzas Armadas en representación de ambas. Es relevante destacar que Sofía asumió con gracia y responsabilidad este papel y su ausencia, aunque notable, no afectó negativamente la jornada.