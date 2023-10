Día de la Hispanidad: los mejores momentazos y anécdotas del 12 de octubre que jamás se olvidarán

En el Día de la Hispanidad de 2002, se utilizó un tanque Leopard 2 A6 EX en el desfile, el cual era propiedad de una empresa privada alemana y se trajo a España desde Atenas por el Gobierno de José María Aznar a un costo de 112.000 euros. Este tanque era un prototipo y se trajo porque se había aprobado la compra de carros Leopard en colaboración con empresas españolas, pero estos aún no estaban listos. El Ejército español solicitó el prototipo de Alemania, que era muy similar al modelo que se fabricaría para España. España no lo alquiló, sino que lo pidió prestado y asumió los costos de transporte.