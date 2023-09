Te contamos por qué no todo es perfecto en el internado de la infanta Sofía: esto es lo que dicen los vecinos

Todo son cosas bonitas en este prestigioso colegio que intenta promover el vínculo entre los estudiantes lejos de las clases y en un enclave único y especial. Y al que no solo ha acudido la infanta Sofía sino otras 'royals' europeas como la princesa Ariane de Holanda o la propia princesa Leonor, y con el foco puesto en enfrentarse a una de las etapas más importantes de su vida. Sin embargo, no todo es oro lo que reluce, y al parecer hay quienes no están tan contentos con los alumnos de este internado de Gales y que han puesto en grito en el cielo ante una serie de conductas "poco cívicas" y que están generando mucha polémica.