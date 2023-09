Así ha sido la primera salida nocturna de la infanta Sofía en Gales

Mientras la heredera al trono está inmersa en su formación militar en la Academia Militar de Zaragoza desde el 17 de agosto, la pequeña de la casa está cada día más integrada en el internado. De hecho, tal y como han contado ex alumnos de otros años, en este tipo de escapadas se suelen compartir confidencias y muchas risas, y son muchos los que llegan incluso a establecer las bases de una amistad con visos a perdurar en el tiempo. Hace solo unos días, Sofía tuvo otra ocasión de vivir en primera persona cómo un grupo de jóvenes músicos de todo Gales se reunieron a tocar junto a estudiantes y personal de la Royal Welsh College of Music and Drama y la UWC Atlantic.