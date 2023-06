El atrevidísimo vestido con pezoneras en 3D de Kendall Jenner que dispara elogios y críticas

Hace unos días, ha sido Kendall Jenner, cuyo estilo desde que sale con Bad Bunny se ha relajado en los looks casual a la vez que cobra audacia en los grandes eventos, la que ha atrapado todas las miradas con el look más arriesgado (y alabado y criticado) de la temporada. La modelo del clan Kardashian-Jenner daba la bienvenida a junio con un look de alto impacto protagonizado por un escote que bajaba por debajo del pecho, dejando este a la vista pero tapando lo imprescindible con unas pezoneras florales en 3D, cual amapolas rojas, que parecían haberse posado providencialmente sobre su busto.