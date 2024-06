6 tratamientos holísticos que deberías probar al menos una vez

La deshidratación y la falta de luminosidad son condiciones que restan salud y belleza a la piel del cuerpo. Revertir este estado es el propósito principal del tratamiento corporal Royal Citrus de Blauceldona. Este poderoso ritual antioxidante, basado en activos cítricos y altas dosis de Vitamina C, dura 90 minutos y se desarrolla en cuatro fases: exfoliación, mascarilla corporal, masaje y bruma hidratante. Es ideal tanto para fortalecer las defensas de la piel y minimizar los daños por radiación UV como para renovarla y prolongar el bronceado tras la exposición al sol. El resultado es una piel más tersa, hidratada, firme y luminosa, con el plus de bienestar que aporta la aplicación de toallas calientes y el masaje con infusión de vitamina C que relaja la musculatura y activa la microcirculación de los tejidos.