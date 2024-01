Recién llegada de Japón: La técnica que utilizan las mujeres a partir de los 40 años para relajarse y decir adiós al estrés

No es nada nuevo si decimos que vivimos en una sociedad donde el estrés y la ansiedad se apoderan de nuestras vidas y llevamos un ritmo demasiado acelerado. Aunque no hay edad para ello, es cierto que, a partir de los 40 años, muchas mujeres experimentan cambios significativos, tanto físicos como emocionales, y que exigen una atención especial, especialmente a la hora de saber manejar la gestión del estrés. Abordarlo no solo es vital para el bienestar integral de la mujer, sino también para su entorno familiar y profesional.