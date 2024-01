Las 10 claves para una longevidad saludable, según los expertos

Los expertos explican que el límite de años que se puede vivir, con salud o no, depende de la ciencia: "Ahora mismo se conocen personas que han llegado a los 120 años pero apenas hemos aplicado tratamientos de longevidad a la población. La ciencia trabaja con una hipótesis que se llama Velocidad de Escape de Longevidad, donde el objetivo consiste en llegar a ser casi inmortal tante para tomar conciencia de que no hay un límite de edad biológica. Hay animales que se auto-regeneran y no mueren nunca, o no mueren por causas internas. Y cada vez se tiene más claro que el concepto muerte no es una obligación escrita en las reglas de la biología, es una suboptimización que hace que una especie sea más fértil y por tanto ha ganado más puntos pero sigue estando por ahí pululando en nuestro ADN la posibilidad de la inmortalidad".