Este es el primer sérum que ralentiza el envejecimiento de la piel y que ya tiene Maribel Verdú

Para dar a conocer los espectaculares beneficios de este nuevo producto, la firma ha contado con una embajadora de excepción, la actriz Maribel Verdú. Una mujer que nos encanta, a la que admiramos a más no poder y cuya piel es la envidia absoluta de la redacción. Beauty adicta reconocida y orgullosa, hace poco la protagonista de 'The Flash', que se estrenará en junio, hablaba así de sus cuidados de belleza en una entrevista: “Me hago mis tratamientos, pero sin pasarme, porque yo no quiero que me cambien la cara. Vamos, por no querer no quiero ni que me retoquen las fotos y me quiten las patas de gallo. Que son mías, y me ha costado muchas risas ganármelas. No quiero tener 30 otra vez. Ni loca. Yo lo que quiero es estar en mis mejores años, los que me caigan”. Y no hay más que verla para darse cuenta de que está consiguiendo lucir perfecta.