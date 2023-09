¿Buscas una forma diferente y divertida de hacer ejercicio? Entrénate con estas 5 actividades

La ciencia no tiene dudas: hay que moverse. El ejercicio físico es un pilar esencial del bienestar y la longevidad. Y septiembre es el mes de los buenos propósitos fitness. Desde el yoga, el HIIT o el running hasta bailar, pasear o subir escaleras, todo suma en favor de la salud. A la hora de retomar o iniciarse en la actividad física tras las vacaciones hay dos tipos de personas: las que no encuentran ningún aliciente en la sala de máquinas y viven la hora del gimnasio como una penitencia ineludible y las que aun disfrutando del ejercicio físico siempre están dispuestas a probar nuevas actividades. “Es indispensable que te guste y estés deseando que llegue el momento de practicar. Que el tiempo pase volando es el mejor indicativo de acierto. Pasarse la sesión mirando el reloj y calculando cuánto falta para terminar indica que no estás en el sitio adecuado”, señala Sara Álvarez, co-fundadora y creadora del método Reto48. Dicho esto, quizás estas cinco disciplinas pueden hacer que ponerte en forma sea, además de saludable, divertido.