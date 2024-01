¿Se puede mejorar el brillo del pelo desde el interior? Sí. Te contamos cómo y por qué

No siempre, responde el doctor Pedraz. “El brillo es una señal de que el cabello está sano, pero no es el único motivo”. Hay una serie de factores que pueden potenciar el brillo del cabello, pero no aseguran que realmente la melena esté totalmente sana. “Por ejemplo, el cabello puede parecer más brillante después de lavarlo o de aplicar un tratamiento hidratante, pero realmente puede estar débil, quebradizo o con poca textura”. El doctor Morán comparte opinión: “además del brillo, deberemos considerar una textura suave y que los cabellos sean flexibles sin romperse con facilidad”, pues aunque el brillo es un indicador positivo de la salud del cabello, no es el único factor a considerar para tener una visión más completa de la salud capilar.