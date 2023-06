El 'skin cycling' es la nueva rutina de noche que tienes que probar sí o sí este 2023

Es mucho mejor si es un producto de exfoliación química ya que estos al no llevar gránulos no irritan tanto la piel y no necesitan 'rascarla' para hacer que se desprendan las células muertas de las capas superficiales. Dentro de la exfoliación química encontramos varios tipos de ácidos exfoliantes como el ácido glicólico, el ácido salicílico o el ácido mandélico.